Jan Fabre is centrale gast op openingsavond BruTaal

Jan Fabre was vanavond de centrale figuur in de tuin van het Gezellemuseum in Brugge waar de start werd gegeven van BruTaal, een nieuw, internationaal literatuurfestival dat tal van auteurs van over heel de wereld in de meest ongewone decors te gast zal hebben.

