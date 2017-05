El Arbi en Fallah hebben voor dit project de handen in elkaar geslagen met jeugdacteur Dirk Bracke, productiehuis Skladanowsky en vzw Stokpaardje, dat geestelijke gezondheidsproblemen uit de taboesfeer halen. Specifiek zet Stokpaardje ook acties op voor jongeren, om hen te versterken en te zorgen dat ze zich goed in hun vel voelen.

"Has#tag" is het meest recente project van vzw Stokpaardje, waar de kortfilm van El Arbi en Fallah onderdeel van uitmaakt. Het scenario is het resultaat van een workshop van de vzw waarbij vijf tieners onder begeleiding van jeugdauteur Dirk Bracke een verhaal hebben geschreven over het fenomeen "catfishing": het doelbewust aanmaken van valse online profielen, op bijvoorbeeld datingsites of sociale media.

De film is gemaakt voor en door jongeren en speelt zich af in Hoogstraten, dat het project mee ondersteunt. De hoofdrol wordt vertolkt door Sara Gracia Santacreu, die al in verschillende musicals meespeelde, stemmenwerk deed voor animatiefilm "Rio 2" en te zien was in fictiereeksen op Ketnet en VTMKzoom.