“Get out” is een heel interessante horrorfilm. Niet alleen omdat er veel boe!-momenten inzitten, maar vooral omdat de makers zich lieten inspireren door de Black Lives Matter-beweging.



De film begint bij een aantrekkelijk koppel: Rose Armitage is de dochter in een welstellend blank gezin en voor het eerst neemt ze haar zwarte vriend Chris mee naar haar ouders. Op het landgoed van haar ouders vindt er een feest plaats en Chris vindt dat de weinige zwarte gasten zich vreemd gedragen. Hij ontdekt dat de Armitages niet zo ruimdenkend zijn als ze zelf beweren en dat zou levensgevaarlijk kunnen zijn. Meer verklappen zou misdadig zijn.



De film raakte bij de release enkele maanden geleden in Amerika een gevoelige snaar en groeide uit tot een gigantische hit. Het is de best scorende film ooit van een zwarte regisseur, Jordan Peele.

Het punt van Jordan Peele is dat na acht jaar met een zwarte president, de raciale ongelijkheden in de VS nog niet zijn opgelost. Hij verpakt dat in een clevere huiverprent. Horror met een sociologische inslag en dat maakt “Get out” interessanter dan de gemiddelde genrefilm.