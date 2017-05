De Amerikaanse acteur Val Kilmer heeft in een AMA-sessie (Ask Me Anything) op Reddit gemeld dat hij genezen is van mondkanker. De acteur uit "Top gun", "Batman", "The Doors" en "Heat" heeft de voorbije jaren altijd ontkend dat hij aan de ziekte leed.

Vorig jaar meldde zijn collega en vriend Michael Douglas in een interview dat Val Kilmer "dezelfde ziekte heeft als ikzelf". Douglas werd in 2010 behandeld voor mondkanker.

Na dat interview ontkende Val Kilmer formeel dat hij mondkanker had. Michael Douglas bood zijn excuses aan voor de onthulling. Tijdens de vragensessie op Reddit vroeg iemand hoe het nu precies zat met de uitspraken van Michael Douglas.

"Hij probeerde me wellicht te helpen omdat de pers zich afvroeg wat ik deed in die dagen. Ik ben wel genezen van mondkanker, maar mijn tong is nog steeds opgezwollen. Ik klink nog niet als mezelf", aldus Kilmer.