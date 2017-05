Het graf van de Franse actrice Romy Scheider in Boissy-sans-Avoir is het voorbije weekend opengebroken. Een bezoeker van de begraafplaats in het dorp in de buurt van Parijs ontdekte de grafschennis.

De politie is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wat de vandaal of vandalen van plan waren. De hoofdsteen werd verplaatst en het grafdeksel is openemaakt.

Romy Scheider was een Duitse actrice die in het begin van haar carrière bekend werd in de filmfranchise "Sissi" over Elisabath van Oostenrijk van Ernst Marischka. Ze kreeg een relatie met Alain Delon eind de jaren 50 en vestigde zich in Frankrijk.

Ze bleef ook na haar breuk met Delon in 1964 acteren in Frankrijk. Ze was met haar ex te zien in "La piscine" en "The assasination of Trotsky". Ze liet zich ook naturaliseren tot Française. Begin de jaren 80 scheidde ze van haar tweede echtgenoot en verongelukte haar zoon David. In 1982 werd ze dood aangetroffen in haar woning in Parijs. De officiële doodsoorzaak was een hartaanval.