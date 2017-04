De internationale jury van het MOOOV Filmfestival heeft de Kirgizische film "Centaur" van Aktan Abdykalykov bekroond met de Canvas Award voor Beste Film.

"De winnaar van de Canvas Award gaat naar een poëtisch portret over traditie en identiteit. Door de aanpak overstijgt dit het lokale naar iets waar vandaag velen mee worstelen", motieveert de jury de bekroning van "Centaur".

"Hotel salvation" werd gelauwerd met de Behind The Scenes Award, dat is een prijs die uitgereikt wordt door een jury van gedetineerden uit de gevangenis van Merksplas.

De jongerenjury lauwerde "La caja vacia" van Claudia Sainte-Luce en de kortfilmprijs is uitgereikt aan "The girl who danced with the devil" van João Paulo Miranda Maria.

Het MOOOV Filmfestival focust op cinema uit de hele wereld en loopt dit jaar van 18 april tot 2 mei. Van 1992 tot 2012 ging het event door het leven als Open Doek.