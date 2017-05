De Franse actrice Danielle Darrieux viert vandaag haar honderdste verjaardag. Darrieux werd in 1917 geboren in Bordeaux en begon haar acteercarrière op 14-jarige leeftijd in "Le bal" in 1931.

Twee jaar later kreeg ze de hoodrol in "Mauvaise graine", het filmdebuut van Billy Wilder. Na haar huwelijk met regisseur Henri Decoin in 1935 bouwde ze haar carrière in Hollywood uit. In 1941 scheidde ze van Decoin, maar dat verhinderde hen niet om nog samen te werken in tien films.

In Hollywood vertolkte ze onder meer de hoofdrol in "The rage of Paris" met Douglas Fairbanks jr., "Rich, young and pretty" en "5 fingers". Haar laatste Hollywoodrol vertolkte ze in 1956 aan de zijde van Richard Burton in "Alexander The Great".

In het tweede deel van de vorige eeuw en begin deze eeuw werkte ze mee aan tientallen films en televisieproducties. In vijf films vertolkte ze de moeder van Catherine Deneuve: "L'homme à femmes", "Les demoiselles de Rochefort", "La lieu du crime","8 femmes" en "Persepolis".

Lang voor Brigitte Bardot furore maakte als BB in de jaren zestig was Danielle Darrieux bekend met haar initialen DD. Darrieux was ook een veelgevraagde theateractrice.