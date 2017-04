Pop-upmuseum over ijsjes verovert Los Angeles

Pop-upmuseum over ijsjes verovert Los Angeles

Geen traditioneel museum, maar een plek waar je zintuigen geprikkeld worden en het samen beleven centraal staat, zegt stichter Manish Vora. Na het succes in New York trok hij voor de komende maanden naar LA, waar de ruimte vier keer zo groot is. Maar volgens de officiële website is de hele openingsperiode, tot 10 juli 2017, ook daar al meteen uitverkocht.