De hoofdrollen in "D'après une histoire vraie" zijn weggelegd voor Emmanuelle Seigner en Eva Green. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Delphine de Vigan en vertelt het verhaal van een schrijfster die kampt met een writer's block na de publicatie van haar laatste roman, en die zich laat helpen door een mysterieuze en obsessieve bewonderaarster. De productie van de film was in handen van het Franse Wy Productions. Co-producent is de Belgische productievennootschap Belga Productions.

De prent kreeg ook steun van tax shelter via het Belga Films Fund, dat deel uitmaakt van de Belga Films groep, de grootste onafhankelijke filmdistributeur in de Benelux. ""D'après une histoire vraie" toont nogmaals aan hoe succesvol de tax shelter is en in welke mate die erin slaagt om internationale producties naar België te halen ten bate van de Belgische audiovisuele technici en dienstverleners", zegt het Belga Film Fund.

Het filmfestival van Cannes vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 28 mei.