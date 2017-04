"Vrienden, luister goed want dit is geen grap. Ik had nooit kunnen denken dat ik een rol zou weigeren in een film van Brian De Palma. Je hoort het goed, zo'n aanbieding overkomt je maar één keer in je leven, en toch zeg ik nee. Ik ga helaas niet samenwerken met een van de monsters uit de cinema", vertelt Zeguendi in zijn filmpje.

"Men vraagt me om mee te spelen in een film die gedraaid wordt in ons land. En natuurlijk willen ze me casten in de rol van terrorist uit Molenbeek. Zoiets kan ik alleen maar weigeren. Verdomme, hoe vreselijk toch. Dit is zo jammer, want ik hou echt van De Palma's werk", zucht hij verontwaardigd. De Palma is de regisseur van films als "Blow out", "Scarface", "Carlito's way" en "The black dahlia".