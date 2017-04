De strapatsen van Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez en Charlize Theron in "The fast and the furious"-films blijven wereldwijd grote massa's fans naar de bioscopen lokken.

De achtste film in de lucratieve franchise, "The fate of the furious" heeft wereldwijd een geschatte omzet van een half miljard euro opgebracht tijdens zijn openingsweekend. Daarmee breekt de film van F. Gary Gray het record van "Star Wars: The force awakens".

Opvallend is dat de film in de VS minder omzet gedraaid heeft dan de vorige film in de franchise: "Furious 7". Het succes van de release van "The fate of the furious" is vooral te danken aan de recordomzet van 160 miljoen euro in China.

De achtste "The fast and the furious" is niet de laatste film in franchise. Er staan nu al een negende en tiende film in de serie gepland.