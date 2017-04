"Ik ben heel erg onder de indruk, ik ben ontroerd door de verschillende prijzen van de verschillende jury's", zegt de regisseur in een reactie aan VRT Nieuws. "De zaal was lang stil na de première, er was een stilte van minimum een kwartier. Iedereen was in een soort van rouw en dat was heel ontroerend. Dat was voor mij al de eerste grote prijs, het publiek zien dat gewoon de film in ontvangst nam, in hun hart."

In zijn debuutfilm brengt Öztürk het verhaal van Hakan die dankzij de hulp van Ayla -een verpleegster in het militair ziekenhuis waar hij verblijft- herstelt van een posttraumatische stressstoornis. Met een eremedaille op zak wordt hij er ontslagen. Eenmaal terug in zijn oude flat dreigt de ex-militair te verzwelgen in zijn herinneringen. Na een ontmoeting met zijn dochter en een onverwacht bezoek van Ayla, zoekt Hakan zijn vroegere dienstmakker op.

Bij ons is de film waarschijnlijk ten vroegste dit najaar te zien. "Blue silence" kon rekenen op steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).