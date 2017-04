In 2015, één dag na hun 10-jarige huwelijksjubileum, verbaasde het koppel vriend en vijand door de breuk aan te kondigen. "We hebben er goed over nagedacht en zorgvuldig afgewogen, maar hebben de moeilijke beslissing genomen om te scheiden", laten de acteurs in een gezamenlijke mededeling weten. "We gaan voort in alle vriendschap en zijn co-ouders voor onze kinderen. Voor hen hadden we graag de nodige privacy gevraagd." Affleck en Garner hebben drie kinderen: Violet (11), Seraphina (8) en Samuel (5).

Vorig jaar was Affleck nog openhartig over zijn privéleven. Hij noemde Garner "de beste moeder ter wereld", verklapte dat ze hun best deden voor de kinderen en gaf toe dat hij hulp zocht voor zijn alcoholverslaving.

In september liet dat andere gouden Hollywoodkoppel, Brad Pitt en Angelina Jolie, ook weten te scheiden. "Brangelina" vormde 12 jaar een paar. Ze hebben samen zes kinderen. Over die scheiding, die in eerste instantie op een vechtscheiding leek, werd al heel wat geschreven. Het voormalige koppel heeft nu een privérechter aangesteld om zoveel mogelijk details uit de kranten te houden.