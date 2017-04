Don Rickles ambieerde een carrière als acteur, maar had moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en begon dan maar tweedehandsauto's en verzekeringen te verkopen. Later ging hij optreden in casino's en nachtclubs. Zijn grote doorbraak beleefde hij begin jaren in "The tonight show".

Terwijl andere entertainers met grappen als die van hem hadden mogen inpakken, geraakte Rickles met alles weg. Een belediging door Rickles was voor een acteur het ultieme bewijs dat hij het in Hollywood gemaakt had.

Rickles schuwde niemand: homo's, zwarten, Italianen, Ieren, ze kwamen allemaal aan de beurt en ook zijn geloofsgenoten de Joden moesten het geregeld ontgelden. Hij was wel zo slim om het nooit over politiek te hebben of venijnig te worden.

Van de films waar hij in meespeelde, onthouden kenners vooral "Run silent, run deep" (met Clark Gable in de hoofdrol), "The rat race," (met Tony Curtis), "Kelly's heroes" (Clint Eastwood) "Casino" van Martin Scorsese met (Robert De Niro). Rickles las ook de voice-overstem in van Mr. Potato Head in de "Toy story"-films.

Don Rickles won in 2008 een Emmy voor zijn rol in de HBO-film "Mr. Warmth: the Don Rickles project".