Sinds Donald Trump president is van de Verenigde Staten, beleeft de klassieker "1984" van George Orwell een revival. De roman over een totalitaire maatschappij waarin Big Brother de waarheid naar zijn hand zet, is bijna 70 jaar na de eerste publicatie opnieuw een bestseller.

Tijd om ook de verfilming van het boek nog eens op de affiche te zetten, vinden zo'n 200 arthouse-bioscopen in de VS. Dat ze dat juist vandaag, op 4 april doen, is niet toevallig. 4 april is in "1984" de dag waarop protagonist Winston Smith zijn gedachten begint neer te schrijven in een dagboek, ongehoord in het rijk van Big Brother, en een daad van verzet.

De bioscopen willen een teken van verzet geven door "te doen wat we het best doen: een film vertonen. Wat we daarmee beogen is om via cinema een onontbeerlijke dialoog te starten in een tijd waarin het bestaan van feiten en van mensenrechten onder vuur liggen."