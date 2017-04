De Amerikaanse actrice Doris Day heeft decennialang volgehouden dat ze in 1924 geboren is. Een woordvoerder van de actrice heeft nu aan People bevestigd dat de geboorteakte die al een tijdje circuleert de correcte geboortedatum van de actrice weergeeft: 3 april 1922.

Doris Day viert vandaag haar 95e verjaardag. "Doris is in prima gezondheid en we weten dat ze over vijf jaar de status van eeuweling zal hebben", meldt haar woordvoerder.

Doris Day groeide na de Tweede Wereldoorlog uit tot een van de populairste actrice in Amerika. De "girl next door" acteerde in een veertigtal films en zong in die films klassiekers als "When I fall in love" in "One minute to zero" (1952) en "Que sera, sera" in "The man who knew too much" (1956).

Doris Day had van 1968 tot 1973 ook een eigen televisieshow op de Amerikaanse televisie. De actrice was vier keer getrouwd en kreeg een zoon met haar derde echtgenoot Martin Melcher. Hun zoon Terry Melcher stierf in 2004 op 62-jarige leeftijd.