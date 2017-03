De fans van manga, de Japanse animatiekunst, kunnen hun hart ophalen aan “Ghost in the shell”. Het is een “live action”-verfilming van de gelijknamige stripreeks. Centraal staat Major, een hoogtechnologische heldin. Ze is een artificieel intelligent wezen. De hersenen van een echt meisje zijn ingepland in het lichaam van een heel verleidelijke robot.

Major moet de jacht openen op cyberterroristen in een fictieve toekomst. De kunst bestaat erin om te weten waar de dreiging van die cyberterroristen vandaan komt. Misschien komt die wel uit de eigen organisatie van Major, de Section 9.

“Ghost in the shell” is een wat lijzige actiefilm. De film waarschuwt tegen de mogelijke gevaren van onze hoogtechnologische wereld, waarin we voortdurend online met elkaar in communicatie zijn. Het is bijna een pamflet tegen de gevaren van het internet. De grootste attractie van deze film is Scarlett Johansson als de schaars geklede titelheldin.