Eind januari bevestigde Antonio Banderas de geruchten dat hij met spoed opgenomen werd in het ziekenhuis, maar meer details wilde de Spaanse acteur toen niet kwijt.

In een gesprek met het Spaanse persbureau EFE op het Filmfestival van Malaga verduidelijkt Banderas zijn medisch probleem. "Ik heb toen een hartaanval gehad. Ze hebben me geopereerd en drie stents in mijn kansslagaders geplaatst", klinkt het.

Antonio Banderas heeft geen blijvende schade opgelopen na de hartaanval. "Ik kamp al langer met hartritmestoornissen. Mijn gezondheidsproblemen zijn het gevolg van 37 jaar hard werken", aldus Banderas.

De acteur verduidelijkt ook waarom hij twee maanden geleden niet met de hartaanval naar buiten wou komen. "Het is iets dat elke dag een heleboel mensen overkomt. Ik wilde voorkomen dat ik als belangrijker werd aanzien dan alle andere mensen die met een hartaanval worden geconfronteerd."