Tijdens de publieke herdenkingsplechtigheid in het theater in Hollywood Forest Lawn Memorial Park waren er optredens van onder andere James Blunt en de dansers van de Debbie Reynolds Studio.

Debbie Reynolds is bekend van films als "Singin' in the rain" en de sitcom "Will & Grace". Haar dochter Carrie Fisher werd wereldberoemd als prinses Leia in "Star Wars". Fisher overleed op 27 december 2016 aan de gevolgen van een hartaanval op 60-jarige leeftijd. Een dag later stierf haar 84-jarige moeder.