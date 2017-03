Harrison Ford heeft zichzelf omschreven als een "schmuck" (idioot, dommerik) net na zijn gevaarlijke landingsmanoeuvre van midden februari. De 74-jarige acteur landde met zijn kleine vliegtuigje niet op de landingsbaan, maar op de parallelle taxiway op de John Wayne Airport in Californië. Hij botste net niet met een toestel van American Airlines.

"Hallo, het is hier Husky Eight Niner Hotel Uniform. Ik ben de idioot die net op de taxiway is geland. Ik was afgeleid door een lijnvliegtuig dat in beweging was en door de turbulentie die een Airbus op een parallelle landingsbaan veroorzaakte", excuseerde Ford zich bij de luchtverkeersleider.

"Mijn naam is Harrison Ford en mijn vlieglicentie zit in mijn tas", gaf Ford nog mee, waarop de luchtsverkeersleider zei dat er geen ramp gebeurd is. "It's no big deal", klonk het in het Engels. "It's a big deal for me", antwoordde Harrison Ford.