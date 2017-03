De bioscoopketen Golden Green Cinemas uit Maleisië heeft aangekondigd dat de Disneyfilm "Beauty and the beast" ongecensureerd in de Maleisische bioscopen verschijnt op 30 maart. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de releasesoap rond de film.

De makers van "Beauty and the beast" hebben enkele weken geleden gemeld dat het personage LeFou homoseksueel is. In de film zit een scène waarin het personage worstelt met zijn seksualiteit.

In Maleisië is homoseksualiteit illegaal en bij wet verboden. Homoseksuele handelingen kunnen bestraft worden met twintig jaar cel en zweepslagen. De filmcensuur eiste dat Disney de bewuste scène voor de release uit de film zou knippen, maar de Amerikaanse filmstudio weigerde dat en kondigde meteen aan in beroep te gaan tegen de beslissing.

Golden Screen Cinemas kondigt op Facebook aan dat "Beauty and the beast" op 30 maart in de bioscopen zal verschijnen, "zonder knipwerk".