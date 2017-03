De rest is geschiedenis: naast de soundtrack "Time of my life" doorstaat de zin "nobody puts Baby in the corner" moeiteloos de tand des tijds, over de grenzen heen. Behalve in Duitsland dan, waar "Dirty dancing" in een gedubde versie in de zalen kwam.

"Duitsers willen graag dat de mondbewegingen van de acteurs zo veel mogelijk overeenkomen met de gedubde teksten die worden uitgesproken. Voor die bepaalde zin was dat een moeilijke opgave", legt Bergstein uit. "Daarom konden we de letterlijke vertaling in de Duitse versie helaas niet behouden."

In de Duitse versie van "Dirty dancing" zegt Swayze dan ook letterlijk "Mijn schatje hoort bij mij, dat is duidelijk". "Ik was er eerst niet over te spreken dat uitgerekend die quote niet in de film zou zitten", aldus Bergstein. "Maar blijkbaar is de Duitse versie van die uitspraak even iconisch geworden als de oorspronkelijke "nobody puts Baby in the corner", wat betekent dat de scène als geheel belangrijker is dan de exacte tekst van het script."