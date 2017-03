In "The view" op ABC vertelde Stewart: "Ik ben geen Amerikaans staatsburger. Misschien is de enige goede uitkomst van deze verkiezingen dat ik het staatsburgerschap aangevraagd heb. Ik wil Amerikaan zijn, want al mijn vrienden uit Washington vertellen mij: "Er is één ding dat je kan doen. Vecht, vecht, verzet, verzet." Maar dat kan ik niet, want ik ben geen staatsburger."

De 76-jarige Patrick Stewart, die de Britse nationaliteit heeft, is vooral bekend als Captain Jean-Luc Picard in "Star Trek" en als Professor X in de "X-Men"-films. Ook in de jongste "X-Men"-film "Logan" speelt Stewart mee. De acteur heeft wel aangekondigd dat dit zijn laatste wapenfeit als Professor X zal zijn. Na "Logan" neemt hij afstand van de rol. In 2000 werd hij Officier in de Orde van het Britse Rijk en negen jaar later werd hij door koningin Elizabeth geridderd. Sindsdien mag hij zichzelf Sir Patrick Stewart noemen.