In hetzelfde interview met Attitude stelt Condon dat "Beauty and the beast" eigenlijk een "metafoor voor aids" is.

Tekstschrijver Howard Ashman werd begin jaren 90 gecontacteerd door Disney voor de tekenfilm toen hij net ontdekte dat hij aids had. "Hij was vervloekt en de vloek bracht verdriet voor iedereen die hij lief had. Maar misschien was een mirakel mogelijk en kon de vloek opgeheven worden", zegt Condon. Ashman maakte van de film een musical en stelde voor om van de Beast een van de hoofdrolspelers in het verhaal te maken.

Andere wending in de remake is dat Emma Watson gesleuteld heeft aan Belle. Ze laat Belle de controle nemen over haar eigen verhaal/leven. Daarvoor staat de wasmachine symbool. Belle vindt een wasmachine uit waardoor meisjes niet langer meer gebonden zijn aan bepaalde taken en ze tijd hebben om te leren lezen.