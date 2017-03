"Ze legden ratten om het nog spannender en enger te maken"

In de marge van het jeugdfilmfestival loopt de film "Storm: letters van vuur" vanaf vandaag in de Belgische zalen. De prent werd grotendeels in Antwerpen gedraaid. Karrewiet sprak met de 13-jarige hoofdrolspelers.

In de marge van het jeugdfilmfestival loopt de film "Storm: letters van vuur" vanaf vandaag in de Belgische zalen. De prent werd grotendeels in Antwerpen gedraaid. Karrewiet sprak met de 13-jarige hoofdrolspelers.