U kent het verhaal wellicht ondertussen: de uitreiking van de Oscar voor beste film is dit jaar niet van een leien dakje gelopen. Warren Beatty en Faye Dunaway kregen de enveloppe met de winnaar in de categorie beste actrice - en niet beste film - mee en bekroonden daardoor even "La La Land" in plaats van "Moonlight". Pas toen de makers al ver in hun dankwoord zaten, werd de fout opgemerkt.

Hoe dat is kunnen gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk. PricewaterhouseCoopers, het consultancybedrijf dat al 83 jaar lang optreedt als deurwaarden tijdens de Oscars, excuseerde zich alvast uitvoerig en beloofde de zaak "te onderzoeken". Want als er één ding lijkt vast te staan, dan is het wel dat een van hun accountants verantwoordelijk is voor de fout.