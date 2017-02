De vergissing is des te pijnlijker omdat Brian Cullinan en Martha Ruiz, de twee advocaten van PricewaterhouseCoopers die als enigen vooraf de lijst met winnaars kennen, afgelopen week in een interview met Huffington Post nog stellig beweerden dat ze bij het vullen van de enveloppen zo nauwkeurig te werk gaan, dat elke vergissing gewoon uitgesloten is.

De aanleiding voor de vraag was een langlopend gerucht over een mogelijke fout tijdens de Oscaruitreiking van 1993. Marisa Tomei won dat jaar geheel verrassend de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in "My cousin Vinny". Verrassend, want ze had geen Golden Globe gewonnen - meestal een goede graadmeter - en de film was ook geen typische Oscar-film.

Het jaar daarop begonnen er geruchten te circuleren. Gastpresentator Jack Palance zou volgens sommige media de (verkeerde) naam hebben afgelezen van de autocue, en niet van het kaartje. De geruchten werden meteen de kop ingedrukt, maar het kwaad was geschied.