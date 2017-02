Verrijcken gaf vanmorgen tijdens een Facebook Live nog wat meer uitleg bij de voorbije Oscaruitreiking. "Net toen ik het zelf wat moeilijk begon te krijgen en in slaap begon te vallen, riep Warren Beatty de foute winnaar uit."

De consternatie in de zaal, de mengeling van ongeloof, gêne en opwinding in de zaal, was volgens hem een "uniek" moment, nooit eerder vertoond in de 89-jarige geschiedenis van de Oscars. "De producenten van "La La Land" zaten al heel ver in hun acceptatiespeech toen mensen van de organisatie het podium kwamen oplopen."

"Dat was gênant, de ploeg van "La La Land" moest van het podium verdwijnen. De mensen in de zaal kregen met grote ogen naar de dankwoorden van de ploeg van “Moonlight”."

Er is volgens Verrijcken nochtans een procedure voor zulle vergissingen. "In de coulissen zitten advocaten die ook de telling hebben bijgewoond. Als er dan een foute uitslag wordt afgeroepen, kunnen zij meteen ingrijpen." Waarom dit hier niet is gebeurd, is niet meteen duidelijk. "Maar het bewijst wel dat de gastpresentatoren niet op voorhand weten wat er uit de enveloppe gaat komen. Ze repeteren de show wel vooraf, maar met andere namen op de kaartjes."