Lachen geblazen met Henk Elsink en zijn Johanna

De Nederlandse zanger en cabaretier Henk Elsink is op 81-jarige leeftijd overleden. In de jaren 70 had hij verschillende hits, waaronder "Johanna" uit 1973.

