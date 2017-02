Intussen zijn ook een reeks andere Oscars uitgereikt. Die voor beste make-up gaat naar Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini en Christopher Nelson voor "Suicide squad". De Oscar voor beste kostuums is weggelegd voor Colleen Atwood voor haar werk voor "Fantastic beasts and where to find them". "O.J.: Made in America" van Ezra Edelman en Caroline Waterlow wint de Oscar voor beste documentaire. Die duurt liefst 7,5 uur.

Ook de winnaars van de beide geluids-Oscars zijn bekend. Sylvain Bellemare wint de Oscar voor beste geluidsmontage voor "Arrival". Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie en Peter Grace winnen de Oscar voor beste geluid voor "Hacksaw ridge". Voor O'Connell was het de 21e keer dat hij voor een Oscar in aanmerking kwam. Nooit eerder wist hij een nominatie te verzilveren, nu dus wel.

Opvallend: intussen kan "La La Land" het recordaantal Oscars al niet meer pakken. Die film maakt nu nog kans op 10 Oscars. "Titanic", "Ben Hur" en "Lord of the rings: the return of the king" blijven de recordhouders met elk 11 Oscars.

Dit artikel wordt doorheen de nacht aangevuld.