De 21-jarige Khaled Khatib maakt deel uit van de Witte Helmen, de organisatie die in de door rebellen gecontroleerde gebieden in Syrië hulp biedt aan slachtoffers van bombardementen. Hij maakte de meeste beelden voor "The White Helmets", een Britse Netflix-documentaire die genomineerd is voor de Oscar voor de beste korte documentaire. De film wordt veel kans op de Oscar toegedicht.

Filmmaker Khaled Khatib en Raed Saleh, de leider van de Witte Helmen in Syrië, waren door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences uitgenodigd om het Oscargala bij te wonen, maar ze verkeerden wekenlang in onzekerheid wegens het inreisverbod.

Vorige week raakte bekend dat ze toch welkom waren, maar dat is uiteindelijk toch niet het geval, al lijkt dat niet te komen door het inreisverbod. Khatib werd tegengehouden in Istanbul en drie dagen vastgehouden op de luchthaven omdat zijn paspoort niet in orde zou zijn. De zaak werd doorgegeven aan de Amerikaanse ambassade.

Eerder had Khatib aan CNN gezegd dat de Oscar winnen belangrijk was omdat "het de mensen in Syrië zou tonen dat de wereld hen steunt. Het zou ook moed geven aan de vrijwilliger die elke morgen wakker wordt om bommen tegemoet te lopen."