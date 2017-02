Bill Paxton, geboren in Texas en behept met het bijbehorende accent, werd zeker in het begin van zijn carrière vaak gecast als militair of cowboy. Hij werkte meermaals samen met James Cameron: in "The terminator", "Aliens", "True lives" en de grote kaskraker "Titanic". In "Titanic" was hij een van de schattenjagers.

Grote hoofdrollen speelde hij niet zo vaak. Wel in "Twister": in die film van de Nederlander Jan de Bont speelt hij een op tornado's jagende wetenschapper. Lof oogstte hij voor zijn vertolking in "A simple plan". In "Apollo 13" was hij een van de astronauten. Ook in de western "Tombstone" had hij een grote rol.