"Wie krijgt een Oscar?" is lang niet de enige vraag die menig kijker zich stelt. Even nieuwsgierig wordt uitgekeken naar politiek getinte boodschappen. Op het podium, maar zelfs ook tijdens het reclameblok.

Voor het eerst in zeven jaar heeft de krant The New York Times, die dit weekend nog geweigerd werd tijdens een persbriefing op het Witte Huis, een televisiespot gemaakt.

Om een zo groot mogelijke impact te genereren, wordt hij voor het eerst uitgezonden tijdens het Oscargala.

De spot, in zwartwit en zeer minimalistisch van opzet, verwijst overduidelijk naar de pers. "De waarheid is dat onze natie meer verdeeld is dan ooit", verschijnt een zwartgedrukte zin op een wit scherm. De zin wordt ook hardop uitgesproken. In de halve minuut die de spot in beslag neemt, wordt de aanloop "De waarheid is..." voortdurend aangevuld door andere zinnen, terwijl de stemmen op de achtergrond uitmonden in een steeds luidere kakofonie.

De spot eindigt met: "De waarheid is hard. De waarheid is moeilijk te achterhalen. De waarheid is belangrijker dan ooit". (lees verder onder de spot).