Foster zei dat ze zich er vaak ongemakkelijk bij voelt om haar bekendheid te gebruiken als activiste. "Maar dit jaar is een ongewoon jaar en het is tijd om op te staan en ons te engageren." zei ze. Ze sprak ook de president toe. "Het Witte Huis is van ons, het is van de mensen."

Michael J. Fox, geboren in Canada, maar Amerikaans staatsburger geworden, kwam ook aan het woord. "Wij zijn de gelukzakken", zei hij. "Een beetje van dat geluk zou ik graag geven aan de vluchtelingen die naar de VS willen."

Vanuit Teheran was er een videoboodschap van regisseur Ashgar Farhadi. Hij is met "The salesman" genomineerd voor een Oscar, maar weigert naar Los Angeles te komen voor de uitreiking uit protest tegen het inreisverbod. "Wanneer politici haat propageren door culturen, godsdiensten en nationaliteiten tegen elkaar op te zetten, is het hartverwarmend om te zien dat de filmgemeenschap zich bij de bevolking schaart die zich verzet."