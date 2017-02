Een opvallend moment tijdens de avond was toen Marthe Villalonga, gekleed in een geel kleedje, samen met presentator Jérôme Commandeur enkele danspassen op de tonen van de muziek uit "La La Land" zette. Een grappige en tegelijk emotionele parodie.

Ook bij de overleden mensen uit de Franse filmwereld werd even stilgestaan. Op de tonen van "Tears in heaven", gezongen door Imany, verschenen alle namen van de mensen uit de filmwereld geprojecteerd. Emmanuelle Riva, bekend van "L'Amour" en "Hiroshima, mon amour" sloot het rijtje af. Speciale aandacht was er ook voor Michèle Morgan, die eind 2016 overleed.

De grote afwezige van de avond was zoals aangekondigd de Pools-Franse regisseur Roman Polanski, die afzag van het voorzitterschap van het Gala van de Césars. Er was stevig geprotesteerd tegen zijn voorzitterschap omdat hij nog steeds verdacht wordt van de aanranding van een minderjarige zowat 40 jaar geleden. Door de beslissing was er geen voorzitter voor deze 42e editie van de filmprijzen.