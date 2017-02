Ruiz en Cullinan hebben alle stemmen geteld, en opnieuw geteld, en nog eens geteld om er zeker van te zijn dat er absoluut geen fouten gemaakt zijn. Dit duo brengt de resultaten ook naar de uitreiking en overhandigt persoonlijk de omslagen met de winnaars aan de presentatoren voor ze het podium opwandelen.

"Er is mij al vaak gevraagd wat ik het leukste vind", vertelt Ruiz aan BBC News. "In mijn auto naar de uitreiking rijden, is het fijnste moment, het moment waarop iedereen zich afvraagt wie gaat winnen en ik dat natuurlijk al allemaal weet."

Ruiz en Cullinan zijn al sinds dinsdag bezig met het telwerk. De winnaars worden gekozen door 7.000 leden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Zij kunnen digitaal of per post stemmen. Tegenwoordig stemmen de meesten digitaal. Maar het telwerk gebeurt wel met de hand. "Nadat de stemming is afgesloten, printen we alles uit en wordt het een manueel proces", legt Ruiz uit. "Dat gebeurt om verschillende redenen. We willen ervoor zorgen dat geen enkel resultaat ergens in het systeem blijft hangen en we willen verzekeren dat het resultaat en het telproces beschermd blijft."