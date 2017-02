Docville opent op 22 maart met de Belgische coproductie "I'm not your negro", die kans maakt op de Oscar voor beste documentaire, en sluit af met de Belgische première van de hilarische documentaire musical "Liberation day".

Andere opvallende films uit het programma zijn de Nederlandse arthousehit "Down to earth", de IDFA-publiekslieveling "The eagle huntress", "Gringo: the dangerous life of John McAfee" over de bedenker van de antivirusscanner, en "Dries" over de Belgische topontwerper Dries Van Noten. Ook bekende namen zoals Alex Gibney ("Zero days") en Ulrich Seidl ("Safari") zijn present.

Het festival zet dit jaar meer dan ooit in op omkadering en beleving. In het kader "Food for thought" doceert professor Christophe Matthys bijvoorbeeld over "noodgerechten" tijdens een kookworkshop, beantwoordt een panel honderd eetvragen in honderd minuten en wordt aan "fruit tasting" en "illegal wine tasting" gedaan.

Naar aanleiding van "Magnus", over de gelijknamige schaker, wordt een toernooi snelschaken voor kinderen georganiseerd. Na "The sad and beautiful world of Sparklehorse" concerteert de tribuneband Gitterpaard.

Het festival vindt plaats van 22 tot en met 30 maart op initiatief van vzw Fonk. Het gaat om de 13e editie.