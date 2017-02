Met 14 nominaties is “La La Land” dit jaar de meest genomineerde film. Logischerwijs gaat die dan ook in de categorie “beste film” winnen. Er is ook heel veel liefde voor de film in Hollywood, omdat "La La Land" over de kunst gaat die in Hollywood gemaakt wordt.

Tegen de gedoodverfde favoriet is er altijd een beetje backlash, maar volgens Ward is er nu niet voldoende tegenstand. "Dus absoluut: “La La Land” gaat winnen in de categorie “beste film". En laten we wel wezen, "La La Land" is ook echt een goede film."