Volgens George Clooney maakt Donald Trump zelf deel uit van de Hollywoodelite die hij regelmatig bekritiseert. De reden? Het geld dat de Amerikaanse president opstrijkt van zijn vroegere film- en televisierollen.

In een interview met Canal+ beweert de acteur dat Trump profiteert van zijn lidmaatschap van de Screen Actors Guild-pensioenregeling. "Hij krijgt elk jaar 120.000 dollar van dat fonds. Hij is zelf een deel van de Hollywoodelite." Een mededeling van de president uit 2015 lijkt dat verhaal te bevestigen. De nota stelt dat Trump in 2015 110.228 dollar ontving, maar het is niet geheel duidelijk of het om een jaarlijks bedrag gaat of een totaalvergoeding.

Trump heeft verschillende keren zijn opwachting gemaakt op het kleine en grote scherm. "Home alone 2", "The fresh prince of Bel Air" en "Apprentice" zijn enkele titels waarin de president een rolletje vertolkte.