Woody Harrelson, Alden Ehrenreich, Emilia Clark, Donald Glover, Phoebe Waller-Bridge en de Finse basketbalspeler Joonas Suotamo vertolken de hoofdrollen in de nieuwe "Star Wars"-film.

De film in de succesvolle franchise van George Lucas speelt zich af voor "Star Wars: episode IV - A new hope" en focust op de avonturen van Han Solo en Chewbacca.

Alden Ehrenreich vertolkt Han Solo in de nieuwe film. De Fin Joonas Suotamo kruipt in de huid van Chewbacca. Het is nog niet duidelijk welke rol Emilia Clarke zal vertolken. De Britse actrice is vooral bekend van haar rol van Daenerys Targaryen in de serie "Game of thrones".

De opnames van de voorlopig titelloze "Star Wars" zijn maandag van start gegaan in de Pinewood Studios ten noorden van Londen. De film wordt in 2018 in de bioscoop verwacht.