Een ongewone, maar ook heel grappige en ontroerende familiekroniek is “20th century women” met Annette Benning in de hoofdrol. Ze speelt de vrijgevochten Dorothea in 1979 ergens in Californië.

Ze voedt op haar eentje haar tienerzoon Jamie op. Ze wil hem het echte leven laten leren kennen door hem te omringen met de huurders in haar grote huis: een klusjesman en twee jonge vrouwen.

“20th century women” is geen traditionele vertelling. Het zijn fragmenten uit het leven van de personages. De film is heel goed gemaakt. De sfeer van eind de jaren 70 is prachtig in beeld gebracht.

Vooral Annette Benning is fenomenaal in de hoofdrol. Het is absoluut een schande dat ze geen Oscarnominatie heeft gekregen voor de vertolking van de hoofdrol in “20th century women”.