Al in 1951 had de toenmalige West-Duitse inlichtingendienst Organisation Gehlen in de mot dat Rökk voor de Sovjet-Unie spioneerde. Haar naam duikt in november van dat jaar voor het eerst op in de verslagen van die dienst. Het zijn die documenten die Bild nu in handen heeft gekregen. Daaruit blijkt dat Gehlen haar afscheid als actrice interpreteerde als een strategische zet om haar spionageactiviteiten voor de Sovjet-Unie te kunnen voortzetten.

Het is niet duidelijk of Rökk ooit heeft geweten dat de Duitse inlichtingendiensten haar als Sovjetspion in het vizier hebben genomen. Evenmin is geweten of die ooit stappen hebben ondernomen om haar activiteiten te dwarsbomen.