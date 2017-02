Sinds Jolie in september vorig jaar een aanvraag tot echtscheiding van Pitt heeft ingediend, heeft ze weinig tot geen commentaar gegeven bij die drastische beslissing. In een interview met de BBC laat ze nu toch even in haar hart kijken.

"Ik wil hier niet veel over zeggen", vertelt ze reporter Yalda Hakim in Cambodja waar ze momenteel haar nieuwe film "First they killed my father" promoot. "Dit is een moeilijke tijd geweest. We zijn een gezin en zullen dat altijd zijn. We zullen ons hier doorheen slaan en hier hopelijk als een sterker gezin uit komen."

"Veel mensen bevinden zich in deze situatie. Mijn hele gezin heeft een moeilijke tijd doorgemaakt. Mijn focus ligt op mijn kinderen, onze kinderen. Mijn focus ligt op het vinden van een uitweg. Zo ga ik hier mee om."

Elders in het interview geeft Jolie aan dat een manier vinden om gewoon de dag door te komen dezer dagen haar eerste gedachte is bij het ontwaken.

Jolie en Pitt vormden ruim tien jaar een koppel. In augustus 2014 trouwden ze in Frankrijk. Ze hebben samen drie geadopteerde en drie biologische kinderen.