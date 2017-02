De Britse actrice Julie Andrews heeft in "The late show" met Stephen Colbert teruggeblikt op de uit de hand gelopen stunts tijdens de opnames van "Mary Poppins" in 1964.

Julie Andrews voerde de stunts voor de bekende parapluscene in de film zelf uit. Ze werd daarvoor in een harnas gehesen waaraan. De kabels waaraan ze bevestigd was, werkten niet zoals gepland.

"Ik stortte neer op het podium. Een minuut was het stil en daarna vloekte ik enkele keren. Gelukkig bleek ik ongedeerd, tot groot genoegen van het publiek in de opnamestudio van "Mary Poppins"", aldus Andrews.

"Mary Poppins" betekende de grote doorbraak voor Julie Andrews midden de jaren 60. Daarna acteerde ze in de succesvolle films "The sound of music", "Victor Victoria" en meer recent nog de animatiefilms "Dispicable me" en "Dispicable me 2".