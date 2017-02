Craig heeft echter al zijn kar gekeerd. "Hij houdt nu alle opties open", zegt filmkenner Ward Verrijcken. "Het kan een tactiek zijn om meer geld te krijgen. De producenten willen hem graag voor nog één film."

Maakt Schoenaerts dan wel een kans? "Bond is een nationale held in Groot-Brittannië. Zouden de makers dat risico willen nemen? De rol is altijd al gespeeld door een Brit", twijfelt Verrijcken. Toch wijst hij erop dat Schoenaerts kansen heeft: "Voor Bond moet je over een goede fysiek beschikken en acteertalent hebben. Enige uitzondering hierop in het verleden was Roger Moore. Schoenaerts is het juiste type: hij kán acteren én staat goed in maatpak. Bovendien is hij geen 40 jaar en kan hij makkelijk járen de rol vertolken."

Vraag is ook of Schoenaerts de rol wel wilt. "Hij was niet geïnteresseerd in de rol van Batman omdat hij zich niet wilde vastpinnen op één ding. Voor Bond moet je je voor langere tijd engageren. Maar het katapulteert je wel tot een zeker level of stardom".