De makers van de Syrische documentaire "White Helmets" hebben na weken onduidelijkheid over het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump duidelijkheid gekregen over hun visum voor de VS.

De regisseur Khaled Khatib en Raed Saleh, de leider van de vrijwillige redders van de Witte Helmen in Syrië, waren door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences uitgenodigd om het 89e gala van de Oscars bij te wonen. "White Helmets" is genomineerd voor de Oscar voor beste korte documentaire.

"We blijven voorzichtig, maar we hebben te horen gekregen dat Khatib en Saleh welkom zijn", reageert filmproducent Joanna Natasegara. "White Helmets" toont het dagelijkse leven en werken van de White Helmets, een groep vrijwilligers die reddingswerk doen in het door oorlog geteisterde Syrië.