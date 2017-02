De Belgische films "InSyriated" en "The jungle knows you better than you do" zijn in de prijzen gevallen op het 67e Filmfestival van Berlijn.

"InSyriated" van de Belgische regisseur Philippe Van Leeuw werd onderscheiden met het Europa Cinemas Label. De film vertelt het verhaal van een familie die zich in volle burgeroorlog in Damascus in Syrië bevindt.

De tweede langspeelfilm van Van Leeuw ging op het Filmfestival van Berlijn in wereldpremière. In 2008 maakte de regisseur "Le jour où dieu est parti en voyage".

Aan de uitreiking van het Europa Cinemas Label is geen geldbedrag verbonden, maar wel een distributiedeal waardoor de film in verschillende Europese bioscopen te zien zal zijn.