De 83-jarige Roman Polanski wil naar de VS reizen om een einde te maken aan de verkrachtingszaak uit 1977 die hem al veertig jaar achtervolgt. Hij wordt sinds 1977 gezocht door de Amerikaanse justitie op verdenking van de verkrachting van een minderjarig meisje.

De advocaat van Roman Polanski, Harland Braun, meldt dat de regisseur een officieel document wil krijgen van de rechtbank in Los Angeles waarin hij de garantie krijgt dat hij niet opgepakt wordt. De cineast wil een minnelijke schikking treffen over de veertig jaar oude zaak. Polanski hangt nog steeds een celstraf van 50 jaar boven het hoofd.

Roman Polanski zat in 1977 42 dagen in de gevangenis in de VS voor hij op borg vrijkwam. Vlak voor hij opnieuw voor de rechter moest verschijnen, vluchtte Polanski in februari 1978 naar Frankrijk. Sindsdien is Polanski voortvluchtig in de VS.

De Amerikaanse overheid vaardigde een internationaal uitleveringsbevel tegen de cineast uit. In 2009 plaatste de Zwitserse justitie hem onder huisarrest, maar uiteindelijk werd de uitlevering afgeblazen. Drie jaar geleden probeerde de VS Polanski via Polen aan te houden. Ook dat verzoek werd uiteindelijk verworpen een jaar later.