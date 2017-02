"Toivon tuolla puolen" (De andere kant van de hoop) is in principe het tweede deel van een geplande trilogie van Aki Kaurismäki over migranten moest zijn. Het eerste deel is het gelauwerde "Le Havre", dat in 2011 goed was voor drie prijzen in Cannes.

Aki Kaurismäki kondigde zijn afscheid in Berlijn aan tijdens een interview met de Finse openbare zender Yle. Als reden geeft hij op, "moe" te zijn. "Het is tijd dat ik, eindelijk, mijn eigen leven ga leiden".

"De andere kant van de hoop", over een Syriër die asiel aanvraagt in Finland, is, zoals gebruikelijk bij de Finse meester, zowel tragisch als droogkomisch. De film werd dinsdag op de Berlinale vertoond en geldt als een van de favorieten voor de hoofdprijs, de Gouden Beer.