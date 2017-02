Ford is een ervaren piloot en een gepassioneerd verzamelaar van oude vliegtuigen. Zijn vliegbrevet heeft hem wel al enkele keren in de problemen gebracht. In maart 2015 crashte hij nog op een golfterrein in Los Angeles, nadat zijn motor kort na het opstijgen dienst weigerde. Daarbij brak hij een arm. In 1999 crashte Ford met zijn helikopter tijdens een vliegles. In 2000 moest de acteur een noodlanding maken op Lincoln Municipal Airport in Nebraska.